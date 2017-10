KredEx viib kokku ettevõtlikud koolinoored ja tööandjad

"Tahame luua karjäärivaliku ees seisvatele noortele arusaama, et Eesti väiksemateski piirkondades on palju edukaid ja innovaatilisi ettevõtteid, kellega tulevikku siduda," rääkis KredExi ettevõtlusdivisjoni juht Jarmo Liiver. " Sageli on just nende ettevõtete tubli käekäik saanud alguse mõnele spetsiifilisele probleemile või vajadusele lahenduse leidmisest, mille kallal toimetades on saavutatud üleriigiline või rahvusvaheline haare, isegi kui ettevõte tegutseb suurematest linnadest väljaspool. Tahame tutvustada noortele selliseid näiteid, sest soovime innustada õpilasi ärivõimalusi ise märkama ja ettevõtlikku vaimu oma kodupiirkonna heaks rakendama."

Suur huvi kodukandi ettevõtlus- ja karjäärivõimaluste vastu on kahel varasemal korral toonud KredExi karjääriretkele osalema ligikaudu 450 koolinoort, kes on külastanud eri maakondades umbes 50 ettevõtet. Tänavu on õpilastel taas šanss päeva jooksul kodupiirkonnas tutvuda kuni kolme ettevõttega.

Seda, milliste firmadega õnnestub Pärnu maakonna õpilastel tutvuda, ei saa KredExi kommunikatsioonispetsialisti Joonas Kerge sõnutsi praegu veel öelda. "Praegu sõlmime viimaseid kokkuleppeid," selgitas ta, märkides, et ettevõtted loodetakse välja kuulutada poolteise nädala jooksul.

Et kõigil klassidel oleksid võrdsed võimalused menukatel karjääriretkedel osaleda, korraldab KredEx konkursi, mille raames oodatakse 23. oktoobriks 9.–12. klassi klasside sooviavaldusi aadressile ekskursioon@kredex.ee. Et kohad on piiratud, tuleks avalduses põhjendada, kuidas plaanitakse ekskursioonil omandatut jagada või koolitöös rakendada. Kõigi laekunud taotluste seast valitakse 1. novembriks välja klassid, kel karjääriretkel osaleda õnnestub.

Karjääriretked toimuvad novembri keskel üheksas maakonnas: Harjumaal, Ida- ja Lääne-Virumaal, Pärnu-, Viljandi-, Saare-, Tartu-, Valga- ja Võrumaal.