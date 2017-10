Vutinaised peavad homme Rannastaadionil võidupidu

PJK madistab viimasel matšil sel hooajal hõbemedali teeninud Tallinna Floraga. Selle mängu järel antakse PJK-le meistrikarikas, mis kindlustati juba varasemates voorudes. Pärnul on võimalus lõpetada hooaeg ühegi kaotuseta ja selleks tuleb viimases mängus alistada Flora.

Omavahelistes kohtumistes on Flora seni näidanud südikat vastupanu, ent Pärnu on siiski paremuse maksma pannud. Mängud on lõppenud pärnakate 3:2, 2:0 ja 1:0 võiduga.

Pärnu peatreener Jüri Saar ootab huvitavat mängu kahe võrdse võistkonna vahel. "Loodan, et ilm paraneks. Siis on rohkem fänne staadionil kaasa elamas ja naistel suurem motivatsioon endast kõik anda," rääkis treener.

Mängija Anastasiia Filenko kommenteeris: "Hooaja viimane mäng, mille tulemus tabeliseisu kuidagi ei mõjuta ning sellepärast tulevad kõik mängu nautima. Aga muidugi Flora on meie suurim rivaal, keegi ei lähe kergekäeliselt mängima. Mulle on meeldinud mängud Floraga, sest võidud nende üle on tulnud väga raskelt."

Rannastaadionil pannakse pall mängu kell 13.