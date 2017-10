Kuhu on kadunud e-valimiste vihased kriitikud ja vandenõuteoreetikud? Miks ei jaura keegi ajakirjanduses, et 186 034 valija e-hääletus on kahtlane? Ilmselt on juhtunud see, mis lahmiva kriitika puhul ikka juhtub. Toimis vastupidine efekt: püstitati e-valimiste selge rekord.