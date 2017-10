Orienteerumine

Põhiklasside kolm paremat:

N21 1. Mariann Sulg (OK Orvand), 2. Merike Haugas (OK West), 3. Marie Anna Blehner (OK West).

M21 1. Rain Jaaksoo (Tartu), 2. Alar Viitmaa (OK Lehola), 3. Alari Lumberg (Pärnumaa).

Muude vanuseklasside võitjad:

N14 Liis-Marie Kaljur (Harju KEK RSK), N16 Eva Laaring (OK West), N45 Maie Tali (Tartumaa), N50 Anneli Rämmann (OK Kooperaator), N55 Saima Värton (OK Põlva Kobras), N60 Siiri Poopuu (JOKA), N65 Riina Kivikas (OK Ilves), N70 Ilse Uus (OK TON), M14 Artur Soo (JOKA), M16 Georg Paal (JOKA), M86 Martin Tampuu (JOKA), M35 Alar Abram (SK Saue Tammed), M40 Mati Korrol (SK Mercury), M45 Priit Talu (OK West), M50 Dag Kivila (A2K SK), M55 Andres Talver (SK Mercury), M60 Rein Rooni (OK Orvand), M65 Arvo Kivikas (OK Ilves), M70 Rafael Gordon (OK Võru), M75 Rein Küttim (OK Orion), M80 Endel Remmet (OK Kape), M85 Karl Valgepea (OK West).