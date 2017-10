Erik Tammeleht pälvis ülemaailmsetel kutsemeistrivõistlustel medali

Tugevas rahvusvahelises konkurentsis teenisid maastikuehituses pronksmedalid Mairold Mänd ja Erik Rüütel, jagades kolmandat kohta Hiina võistkonnaga. Kutsemeisterlikkuse medaliga tunnustati kolmandatki eestlast, restoraniteeninduse võistlejat, Pärnu Kalamajaka kohviku peakokka Erik Tammelehte.

Kutsemeisterlikkuse medali, millega pärjatakse kõiki võistlejaid, kes saavutavad vähemalt 700 punkti, pälvis 726 punkti tulemusega restoraniteeninduse võistleja Erik Tammeleht. Noormeest juhendas Eesti rahvusvaheliste võistluste ekspert restoraniteeninduses Tiiu Parm.

Võistluspaigas kohapeal viibiva SA Innove hariduse agentuuri juhataja ja rahvusvaheliste kutsemeistrivõistluste tehnilise delegaadi Tanel Oppi sõnul on selliste hetkede nimel palju tööd ja vaeva nähtud. „Niivõrd suur rahvusvaheline tunnustus on selge märk sellest, et meie kutseharidus on maailmatasemel. Selliste ülemaailmsete võistluste konkurents on meeletu, kus iga esiletoomine on tähtis. Esimene medalivõit on seejuures Eesti jaoks murranguline saavutus,“ ütles Oppi.