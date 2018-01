Kolm eesnime panid vallamaja detektiivid tööle

Kolmest eesnimest üle 60 aasta tagasi Kasahstani vangilaagrist kirjutatud kirjas hakkas hargnema lugu, mis viis Lihulas meheni, keda tollased sündmused otseselt puudutasid, kuigi ta oli siis vaid veidi üle aasta vana. Nüüd on Heino Vastupä 72aastane ja ütleb, et see aeg on küll möödas, aga seda tuleb teada. Ta mõtleb Eesti rahvale keerulisi 1940. aastaid, mil tema vanemad metsavendade aitamise eest Kasahstani vangilaagrisse saadeti.