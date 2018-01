Avo Keel: Meie mehed süttisid seekord pisut hilja

Esimene halb uudis tabas kodumeeskonda juba enne mängu, kui selgus, et nurgaründaja Taavet Leppik on haigestunud grippi. Häädemeestelt pärit kõmmutaja mängib Pärnu tiimis võtmerolli just servi vastuvõtul ja oli rünnakulgi meeskonna resultatiivseim mõlemas euro­sarja avaringi matšis.