Lihula mehed teevad Baltikumis kuivsegudega ilma

Piirimuutuse järel saime Pärnu maakonda ettevõtte, mis on üks suuremaid kuivsegude tootjaid Baltikumis. See firma on AS Uninaks, mis jääb Pärnu poolt Lihulasse sõites hüvakätt kõrgendikule, kus nõu­kogude ajal oli Haapsalu KEKi (kolhoosidevaheline ehituskontor) tootmisbaas ja tegutses KEKi Lihula osakond. Seda aega meenutab muude hoonete hulgas betooni­tsehhi kõrge neljakandiline torn, nagu olnuks siin keskaegne linnus.