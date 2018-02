Pildid: uus linnabuss teeb Pärnus proovisõitu

Tegemist on demobussiga, mille Scania komplekteeris ja katsetada pakkus. Katseaja jooksul proovitakse järele, kuidas buss sobib Pärnu linnaliinidele ja üldisemalt Eesti linnade ühistranspordisüsteemi.

Bussi uuenduslikest nüanssidest võib nimetada läbipaistvaid katuseluuke, salongi soojuse tagamiseks topeltklaase peale sõitjate salongi kõikidel ustel. Samuti saab sõitja vajadusel kiiresti telefoni laadida tänu USB-väljunditele bussi salongis. Sõitjate salongis visuaalselt meeldivama keskkonna loomiseks on sisustusmaterjalid valitud mustrilised ja harmoneeruvad ja käsipuud valmistatud roostevabast terasest. Bussi mootor on äärmiselt keskkonnasäästlik. Tänu kõige moodsamale tehnoloogiale sisaldavad selle bussi heitgaasid kuni kümme korda vähem kahjulikke ühendeid, kui on lubatud kõige rangemate normidega.