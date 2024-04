Pärnu linnavalitsus sattus parkimisloa soovijate taotlustulva alla

Pärnu linnavalitsuse teabe- ja haldusteenistuse juhataja Heda Aas ütles, et huvi uute parkimislubade vastu on järsult suurenenud ja seetõttu võtab nende väljastamine oodatust rohkem aega.

“Parkimisloa kehtivusest antakse teada e-kirja teel. Enne sellist kinnitust ei ole parkimisluba veel küll kehtiv, aga kuna taotleja on kõik vajaliku teinud, pole taotluse esitanud parkijal põhjust muretseda ja viivistasu otsust sellisel juhul ei tehta,” ütles Aas.

Laieneva tasulise parkimise ala märgistamisel on käsil viimased pintslitõmbed: alates Tammsaare tänavast ja Kesklinna sillast on alasse sissesõitudel värvitud teekattele sinised jooned ja iga piirkonna algusesse on paigaldatud infotahvel, mis annab teada, millisesse tsooni sisenetakse.