Lihula lilltikandi meister valiti aasta pärandihoidjaks

Roos on Lihula lilltikandi uurija, tutvustaja, propageerija, arendaja ja õpetaja. 2017. aastal kanti Lihula lilltikand Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse ja just Roos on sinna märgitud lilltikandi meistrina.

Maie Roos on tikkinud kogu elu. Tema käe alt on tulnud lugematul hulgal roositud kindaid, seelikuid, patju ja muid esemeid. FOTO: Kermo Figol

Roos sündis kunagises Varbla vallas Massumetsa külas Vahtriku talus. Käsitööd hakkas ta tegema juba väikese tüdrukuna ning oma esimeseks ja parimaks õpetajaks peab ta ema.

Roos on tikkinud kogu elu. Tema käe alt on tulnud lugematul hulgal roositud kindaid, seelikuid, patju ja muid esemeid. Käsitöömeister valmistab rahvarõivaseelikud algusest lõpuni ise: tikib, õmbleb ja kurrutab.

Eriti väärtuslikud on Roosi tikitud tekid; peaaegu igal aastal valmib naisel Lihula tikandiga tekk. Neist osa on vanade tekkide koopiad, osa mustreid on ta ise vanade tekkide ainetel loonud.

Roos on olnud Lihula rahvaülikoolis tikkimiskursuse juhendaja. Ta on hinnatud autoriteet mitme põlvkonna tikkijate seas.

Tiitli pälvinu on uurinud Lihula ümbruse käsitööpärandit. Tema osalusel valmis Lihula rahvaülikoolis 2009. aastal raamat "Lihula lilltikand ja meistrid" ja aasta hiljem DVD konkreetsete tikkimisõpetustega.

Roos kuulub Lihula lilltikandi seltsi selle loomisest 2011. aastal ja on üks selle aktiivsemaid liikmeid. Ta on osalenud igal aastal Lihula lillkirja festivali ettevalmistamisel ja korraldamisel, pannud välja lillkirjaliste tekkide näitusi, juhendanud Lihula tikandi töötube mardilaadal. Ta on 2014. aastal ilmunud raamatu "Lihula lilltikand. Õpetus. Mustrid. Inspiratsioon" üks autoreid.

Roos on 84aastane ja jätkab seelikute, tekkide tikkimist ja noorte õpetamist siiani.

Roos on ka Läänemaa kultuurikapitali esimese elutööpreemia saaja, samuti anti talle 2016. aastal Lihula aukodaniku tiitel väljapaistvate teenete eest Lihula piirkonna rahvakultuuri pärandi hoidmise ja loomise ning Lihula lilltikandi uurimise, tutvustamise ja arendamise eest.

Aasta pärandihoidjaks valiti veel metallikunstnik Harvi Varkki ja käsitöömeister Katre Arula.