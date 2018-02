17 kannatanut tüssanud meest ootab pikk vanglakaristus

Viieks aastaks kümneks kuuks ja 20 päevaks vangi mõistetud Press on varasemalt mitmel korral karistatud, viimati eelmise aasta 28. veebruaril, kui Pärnu maakohus mõistis mehe vangi viieks aastaks beljaks kuuks ja 22 päevaks. Tänase kohtuotsusega mõistis kohus kuritegude kogumi eest liitkaristuse suurendades viimast karistust.

Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistas meest kelmuses, omastamises ja teise inimese andmete kasutamises kuritegude varjamiseks. Süüdistuses on loetletud 27 episoodi, kus süüdistatav on varalise kasu saamiseks esitanud asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse ning tekitanud sellega kahju. Kolmel korral on mees avalikus kuulutuses enda omade pähe esitanud teise inimese isikuandmeid.