60 aastat tagasi

Pärnu Jahu- ja Leivakombinaadil on käsil ulatuslikud tööd uue saiatööstuse rajamiseks. Ammuks see oli, kui alustati asjakohase leivatööstuse ehitamist. Nüüd on see juba “vana” selles mõttes, et mitmed tööoperatsioonid on automatiseerimata. Ja juba mõlgubki leivakombinaadi meestel peas mõte, kuidas ka neid kitsaskohti likvideerida ning tööstus täielikult mehhaniseerida ja automatiseerida.