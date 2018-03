Rüütli ja Ringi tänaval võib tulevikus parkida tänavaga paralleelselt. Aia tänava kesklinna-poolsel küljel lõpetatakse parkimine. „Parkimiskohti on Rüütli tänava lõpus ja Vanapargi tänaval,“ ütles planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel.

Ehitustööde tellija ja arendaja on Pärnu linnavalitsus. Arhitektuurse osa on koostanud KAMP Arhitektid OÜ, Rüütli platsi teedeehitusliku osa, veevarustuse ja kanalisatsiooni, elektri-, side- ja välisvalgustuse osa K-Projekt AS, haljastuse Inomatic OÜ ja väikevormide konstruktiivse osa Pikoprojekt OÜ.