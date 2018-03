40 aastat tagasi

Sel päeval ülistame naisi. Õnnitleme neid, ulatame lilleõie, teeme kingitusi, hoolitseme eriliselt nende eest. Alates 1966. aastast on 8. märts Nõukogudemaal puhkepäev. Seda päeva tähistame suure pidulikkusega. Kõike seda võtame iseendast mõistetavalt ega arutlegi, miks tähistame naistepäeva ja miks just 8. märtsil, kust see alguse sai?