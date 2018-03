Terje Eipre: “Ärge mulle enam helistage!”

Küllap on paljud kokku puutunud olukorraga, kus andes mõnele ettevõttele oma isikuandmed, tabab sind pakkumiste laviin, mis ei näi lõppevat hoolimata palvetest, et “ärge minuga enam ühendust võtke ega mulle rohkem pakkumisi tehke!”. Muudetud andmekaitsemäärus sätestab, et isikuandmete töötleja ehk pakkumise tegija peab austama kliendi soovi olla unustatud ja selle soovi avaldamisel kustutama oma andmebaasist tema andmed.

Teenusepakkuja peab suutma tõestada, et ta on saanud inimeselt andmed konkreetselt määratud tegevuseks, ja ta ei tohi­ neid kasutada muudel juhtudel isegi siis, kui klient seda otseselt keelanud pole. See tähendab, et kui keegi on tellinud endale näiteks ajalehe ega ole andnud nõusolekut saata samal aadressil uudiskirju ja muid pakkumisi, ei tohi pakkuja seda teha.