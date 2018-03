Kella 18 paiku märkasid Põhja prefektuuri politseinikud varastatud Eesti teedel haruldast punast Lincolni sõitmas Rae vallas Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel. Patrull andis autojuhile peatumismärguande. Seda eirati.

Politsei järgnes autole. Lincolni roolis olnud isik sõitis aga teelt välja.

Lääne prefektuuri pressiesindaja sõnutsi peeti ärandatud autos olnud inimesed kinni. Sõidukis olnud inimesed viga ei saanud.

Kuna juhtunu täpsemate ajaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus, hoiavad prokuratuur ja politsei suurema osa neile teadaolevast kiivalt saladuses. Nii ei soostunud politsei pressiesindaja täpsustama sedagi, kas kinnipeetute puhul on tegemist sotsiaalselt probleemsete alla 14aastaste lastega, kes on hiljuti Pärnus teisigi autosid lõbusõiduks ärandanud, kohalikes poodides vargil ja pea iga päev renoveeritud kohalikus bussijaamas lõhkumas käinud.

Pärnu Postimehele teadaolevalt oli auto enne ärandamist autotöökoja ees, kus seda pidi hakatama peagi remontima.

Sõiduki omanik pöördus kohe pärast auto kadumist Facebookis avalikkuse poole. Postitusealuses kommentaariumis andis sündmuspaigal käinud inimene teada, et ärandatud Lincolniga on sõidetud vastu puud.

Mainitud kommentaariumis on mõnigi inimene aga veendunud, tegemist on just nendesamade probleemsete lastega, kellest vähemalt osa elab Pärnu lastekülas. Sama võib lugeda välja juhtunu osas sõna võtnud kohaliku politseiniku kommentaaristki. „Sellega tegeldakse väga erineval viisil, aga kuna seadused ei toeta, ongi seis praegu kahjuks selline,“ kirjutas politseinik.

Nende laste pahategude asjus on Pärnu Postimees olnud sel nädalal politseiga ühenduses. Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem Karin Uibo tõdes, et kõnealuses pundis jääb kõigi vanus alla 14 aasta, mistõttu seaduse silmis on tegemist süüvõimetutega. „Nende tegevused Pärnumaal on juba pikemat aega olnud murekohaks kogukonna paljudele liikmetele,“ tõdes Uibo. „Paljud mõtlevad, miks politsei midagi ei tee ja noortega midagi ette ei võtta.“

Uibo selgitas, et tegemist on alaealistega, kellel on sotsiaalprobleemid. „Nendega tegelevad aktiivselt nii politsei kui omavalitsus,“ kinnitas ta. „Peale selle on kaasatud koolid, sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksus ja kohus.“

Toimetusel on käsil nende laste mitme pahateo uurimine.