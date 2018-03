60 aastat tagasi

Seda soodustust kasutatakse elavalt: möödunud poolteise kuu jooksul on ligi 300 ehitajat andnud avalduse ühe või teise materjali saamiseks, milledest suur osa on ka rahuldatud. Nii on välja jagatud 500 rulli katusepappi, üle 400 ruutmeetri aknaklaasi, 20 tonni tsementi ja sama palju lupja, krohvimatte, jahvatatud kriiti, ehitusnaelu, ahjupotte jm ehitustarbeid. Hiljuti saabus kogus seina isolatsiooniplaate, samuti oksooli.