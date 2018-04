"Ehkki enamasti on tegemist juhtumitega, kus ei saa keegi vigastada, koormavad sellised õnnetused liiklust, võtavad nii aega ja tähendavad lisakulu. Sellepärast palume kõiki liiklejaid olla tähelepanelikud, eriti tipptunni ajal. Tuleb olla hoida pikivahet ja suunata kogu tähelepanu sellele, mis toimub teel, et jaguks küllalt aega, reageerimaks ootamatule situatsioonile," ütles Lääne prefektuuri teabebüroo politseikapten Reelika Kivi.

"Täna on mobiilivaba päev ja loodame, et autojuhid tegelevad roolis olles ainult autojuhtimisega nii täna kui ka järgnevatel päevadel, et liiklus oleks kõigile turvalisem," lisas Kivi.