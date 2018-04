60 aastat tagasi

Männa t. nr. 1 maja koridori seinal asetseb väga kuri tahvel. Siia on peremees paigutanud kõigile lihtsurelikele teadmiseks ja täitmiseks oma “majaseadused”. Distsipliin peab ­olema – see on kiiduväärt. Veel enam, me leiame, et ühest tahvlist on isegi vähe. Neid võiks olla kaks. Selle üle, mida teisele tahvlile paigutada, ei tarvitse muret tunda, seda juba leidub.