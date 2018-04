Galerii: võrkpallimeeskond jäi poolfinaalseerias Tartu vastu kuivale

Esimese geimi kaotas Pärnu meeskond 22:25. Teises geimis said pärnakad esimeseks tehniliseks vaheajaks 8:5 edu, ent pärast seda teenis Tartu neli punkti järjest ja läks omakorda juhtima. Seda edu Tartu tiim enam käest ei andnud ja teenis 25:19 võidu. Kolmandas geimis hoidis Tartu meeskond initsiatiivi ja võitis selle 25:22.