Sütevakalased on vastsed mälumängumeistrid

Sütevaka huvijuhi Heidi Taali sõnutsi on mälumäng nende koolis väga populaarne. Võiduka meeskonna liikmed on andunud kilvafännid, kes osalevad ja korraldavad mälumänge. "Oleme väga rahul, eelmine aasta võitis Sütevaka gümnaasiumiastmes mälumängu-meistrivõistlused. Mõlemas astmes on see meil nüüd tehtud," märkis Taal.