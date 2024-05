Muusikakohvik kannab Pärnus emadepäeva tava

Erakooli arendusjuht Heli Tammsalu märkis, et muusikakohvikus sisustavad külastajate aega laulustuudio mudilased, nende hulgas kõige pisemad ehk Mudil 0, kes käivad laulmas koos emadega. Laval on solistid, ansamblid, stuudiokoorid Primo ja Supremo, ansambel Kõlarüü ning naiskoor Põllepaelad. Laulud on neile selgeks õpetanud Jana Trink ja Tõiv Tiits.