Pärnumaal leiti üle 15 kiviaja asulakoha

“Teaduslikke järeldusi esitada on vara, aga kindlasti võib öelda, et piirkonna väikesaared, praegused Kirbla, Lautna, Lihnutsi kants, Lihula, Alaküla, Massu ja Salevere kõrgendik olid kiviaja küttide-kalameeste seas aktiivses kasutuses, aga ilmselt üheski neist püsivalt ei elatud,” sõnas uuringuid korraldanud Tallinna ülikooli doktorant Kristjan Sander.

“Kui tolleaegsed inimesed midagi valmis toksisid, jäi maha kümnete, sadade ja tuhandete kaupa jääke. Kiviasjade tegemisel lüüakse ju toorikust kilde välja, kuni õige kuju on saavutatud. Arusaadavalt on siis neid kilde ka palju rohkem, kui esemeid ja neid kilde on teatud tunnuste järgi võimalik eristada,” avaldas arheoloog.

“On eri tunnuseid, üks on seegi, et kild peab terav olema. Samal ajal vaadatakse, kas ja millised on löögijäljed, need peaksid iga killu peal konkreetselt eristatavad olema. Neid kõrvutame seniste teadmistega ja saame teada, millise tehnoloogiaga need tehtud on: kas kivi töödeldi teise kivi või näiteks sarvetükiga,” sõnas Sander.