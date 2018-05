Vaprus hoidis Karu lõa otsas

Selle hooaja neljanda punkti teenimiseks tuli pärnakatel kõvasti higi valada. Nagu eeldada võis, haarasid järvalased mänguohjad pärast avavile kõlamist enda kätte ja surusid Vapruse oma väljakupoolele. Pärnakad suutsid vastased siiski oma värava juures kontrolli all hoida ja väravavaht Richard Alandil tuli vaid korra ­tõsiselt pingutada, et Andre Frolovi löödu raamide vahelt eemale suunata. Vaprus suutis paar korda elevust tekitada kiirete kontrarünnakutega, kuid Paide puurivahile Andrea Liottile olid need kerge saak.