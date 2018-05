Lõvitaltsutajaks saada soovinud neiust sirgub laevajuht

Alati sportlik neiu jõudis laevajuhtimise eriala juurde üsna juhuslikult ja päris noorena soovis neiu saada hoopis lõvitaltsutajaks. “Ise ei mäleta, mis unistused mul olid, aga ema on öelnud,” jutustab Oago­. “Ikka vaatad filme ja mõtled, et ­tahaks uurijaks või politseinikuks saada. Teha midagi, kus on palju seiklust – see on mulle alati meeldinud.”