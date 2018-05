Peeter Järvelaid: Riiki võiks juhtida Mamma tarkusega

Kartulisalv. Foto on illustreeriv.

Eesti poliitikute seas on tänavu kevadel liikvel uusi ideid, mis panevad mind mõtisklema täiskasvanuks olemise üle. Õppejõuna on juba mitu aastakümmet olnud üks mu ülesandeid anda juuratudengitele veidi elutarkust, selle õpetuse hulka kuulub täiskasvanuks olemise defineerimine. Olen tänu oma lähedastele kasvanud arusaamises, et olla täiskasvanu ei tähenda ainult suuremaid õigusi, vaid eelkõige vastutust enda tehtu eest.