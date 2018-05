Kersti Kaljulaid: Vägivald pole pere siseasi

“Eesti elanike seas esimese pere- ja naistevastase vägivalla uuringu korraldaja Iris Pettai on meenutanud seika selle sajandi algusest, kui Eesti poole pöördus ÜRO kuritegevuse ennetuse programmi võrgustik. Eestlastel paluti testida rahvusvahelist naistevastase vägivalla uurimise metoodikat. Intervjueerida tuli 100 naist, kes olid olnud vägivalla ohvrid.

Iris meenutab: “Nägime tohutut vaeva, et selliseid naisi leida. Pöördusime kõikvõimalikesse institutsioonidesse: politsei, sotsiaalosakonnad, varjupaigad. Kõikjal öeldi, et neil ei ole mingeid kokkupuuteid selliste naistega. Üleüldse, Eestis naisi ei peksta. Hoopis vastu­pidi, meil kingitakse naistele ­lilli ja hoolitakse neist. Parimal juhul­ peeti seda süütuks pere­tüliks, millesse kõrvalseisjad ei peaks sekkuma. Kui tuttavate ja sõprade kaudu saime 100 naist kokku ja neid intervjueerisime, selgus, et pea kõigil oli kas isiklikke kogemusi vägivallaga või nad soovitasid, keda võiks küsitleda. Teema oli tõeline tabu, sellest räägiti vaid omade ringis, kui sedagi.”