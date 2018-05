Justiitsminister Reinsalu: Vägivaldsus pole mööduv nähtus

Tulite just Pärnu naiste varjupaigast. Mis on Eestis kõige teravamad probleemid ja suuremad takistused lähisuhtevägivallaga võitlemisel?

Õiguskaitseasutuste katkematu ja kiire reageerimise suutlikkus. Pärnakad on olnud väga vah­vad – nii õiguskaitseasutused, sotsiaaltöötajad kui omavalitsus –, et nad ­pilootprojektis kaasa lõid. Tuli ilmsiks, et olgugi formaalselt senises menetluspraktikas lünki ei ­teki, siis tegelikkuses on see liiga pikaajaline ega aseta ohvrit keskmesse.

Kogu vägivalla tõkestamise esmane mõte on lõigata läbi vägivalla kordumise oht ja pakkuda ohvrile turvalisust. Me mõistsime selle projekti käigus selgelt, et ­senisest kiiremalt ja mõjusamalt tuleb töödelda süüdlast. Projekt näitas, et menetlustempot on võimalik kiirendada.

Me oleme selle projekti valguses näinud ette kriminaalmenetluse seadustiku muudatused, mis läksid kooskõlastusringile. Nii soovime menetlejatele anda rohkem tööriistu, et nad saaksid ohvrit silmas pidades rakendada praegusest tõhusamalt tõkendeid ja lähenemiskeeldu.

Tean Pärnust juhtumit, kus lähenemiskeelu rikkumine jõudis kohtusse aastaid hiljem. Milliseid konkreetseid samme plaanib riik astuda, et menetlus ei veniks niivõrd pikaks?