Tuhanded seenelised ja marjulised on jäänud metsas võsavillemile silma

Hunti on näinud vähesed, kuid Turovski on veendunud, et kirglike marjuliste ja seenelistena on tuhanded eestlased metsas võsavillemitele silma jäänud. Ta on foobne ja üliettevaatlik liik, palju ettevaatlikum kui kõige pelglikum koer. Metsatöll ei ründa zooloogi sõnutsi iial tervet inimest isegi siis, kui on väga näljane. Loomulikult on haavatud, haige, külmunud või külmumas inimene metsasanitarile kerge saak, mida ta minema ei lase. Küll esineb siinkohal teatud mööndusi. Turovski toob välja, et hallivatimehe perekond käitub välja­peetult ja ettevaatlikult siis, kui karjas on emahunt. Noored soed omapead võivad küll sigadusi korda saata.