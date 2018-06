Juhtkiri: Rail Balticu paralleelmaailmad

Tänases Pärnu Postimehes ilmuv Rail Balticu teemaline intervjuu kinnitab veel kord, et tõepoolest eksisteerib selles küsimuses nagu kaks paralleelmaailma. Üks on see, mida esindavad Rail Balticu projekti vedajad. Teises tegutsevad need, kes vastustavad kogu raudteeprojekti. Kuna tegemist on selgelt paralleelse suhtumisega, ei saa neil kunagi tekkida puutepunkti.