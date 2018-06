Tour d‘ÖÖ juubelituur jõuab Pärnugi

Tour d’ÖÖ kaaskorraldaja Tõnis Savi selgitust mööda on tuuri eesmärk algusest peale olnud edendada Eesti ratta- ja liikluskultuuri. “Oleme ühissõite nüüdseks korraldanud juba kaheksa aastat ja Eesti eri paigus. Selle ajaga on linnades rattaga liiklejate hulk märgatavalt tõusnud ja tuuride tuuriga tahamegi näidata, et meid, rattureid, on veel rohkem. Kuna sõidud toimuvad kogu Eestis, on võimalik riigile jalgrattaga tiir peale teha ja sel moel teisigi suure suvenädala sündmusi nautida,“ rääkis Savi.