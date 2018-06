90 aastat tagasi

Kino “Illusioni” lammu­tamisega vabanes nüüd uus plats Kuninga, Brackmanni ja Hospidali tänavate vahel. Tänasel linnavolikogu koosolekul esineb linnavalitsus ettepanekuga püstitada Koidula ausammas tähendatud platsile. On eeldusi oletada, et see ette­panek läbi läheb. Samuti kuuleme, et ka Koidula ausamba komitee eeltähendatud platsiga päri on. Niisiis võib loota, et Koidula ausambale viimaks ometigi koht leitakse.