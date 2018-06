Pärnu-Jaagupi lähedal sai kolme auto kokkupõrkes viga mees, naine ja väikelaps

Õnnetuses said vigastada Fordis olnud naine ja väikelaps ning Hondat juhtinud mees ja nad toimetati Pärnu haiglasse. Sõiduautot Mercedes-Benz juhtinud mees kannatada ei saanud.

Õnnetus juhtus sirgel ja hea nähtavusega teelõigul, kus maksimaalne lubatud sõidukiirus on 90 km/h. Õnnetuse kõik täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Pärnu politseijaoskonna avariikorrapidaja Toomas Viltok tuletab meelde pikivahe hoidmise olulisust. „Autoroolis olles tuleb tegeleda vaid autojuhtimisega, et säilitada maksimaalne tähelepanelikkus ja ohutu pikivahe. Pikivahe hoidmine on kolonnis sõites väga oluline, et vajadusel oleks piisavalt aega reageerida,“ ütles Viltok