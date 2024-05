Lugeja küsib, ametnik vastab: Pärnu Postimehe lugejate 22 küsimust parkimiskorra muutuste kohta

Et toimetusele on uue korra kohta saadetud hulgaliselt küsimusi, kogusime need kokku ja edastasime linnavalitsusele, kus nii praktilistele muredele kui veidi maailmavaatelisematele probleemipüstitustele vastas linnamajanduse osakonna juhataja Karmo Näkk ehk mees, kelle töömaile jääb kõik suvepealinna parkimiskorraga seonduv.

Vanalinna põhikooli ümbruse teed on uue parkimiskorra jõustumise järel tihti täis pargitud ja seal pole kohta, kust laps peale võtta. Lapsed silkavad autode vahel ja olukord on varasemaga võrreldes hoopis halvem. Nüüd, kui kesklinn on autosid hoopis enam täis pargitud ja liigelda keerulisem, kas linnavalitsus on mõelnud koolide juures liikluskorraldust muuta?