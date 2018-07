Vallad lõpetasid mujal õppijate kulude hüvitamise, Pärnu linn saadab arveid edasi

Pärnu Postimees kirjutas mais, et Lääneranna vallavolikogu otsustas lõpetada mujal valdades õppijate koolituskulude tasumise, enne olid seda teinud kihnlasedki. See tähendab, et naaberomavalitsuse koolis õppijate eest ei tasuta tegevuskulu teistele valdadele.