Via Baltica on selgelt riigi koormatuim magistraal. Meeletu raskeveokite ja busside liiklus, peale selle tuhanded sõiduautod, mis suvepealinna kihutavad.

Aina suurenevale autovoole on Pärnu maantee jäänud nii kitsaks, et seal sõitmine nõuab ülimat meisterlikkust. Ja kannatust. On olukordi, kus möödasõit aeglasemast sõidukist on lubatud piirkiirusegi juures problemaatiline. Vastutulevate autode vool on katkematu.