Toetust, mitte laenu!

Eesti maadleb viimase 60 aasta kõige rängema põua tagajärgedega, aga valitsus ei taha põllumajandussektoris kuidagi hädaolukorda välja kuulutada. Ometi on hukas kuni 70 protsenti põllusaagist ja ­pudulojustele pole paljudes kohtades ilma tõttu suudetud varuda küllaldaselt talve­sööta. Ehkki oma kabjalistele-sõralistele ­nosimist napib, on asjamehed naksid uurima, kuidas loomasööta välja vedada, sest Sveamaal on tunduvalt kõrgemad hinnad.