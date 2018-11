Silvia Paluoja: Arutu projekti ühisnimetaja on poliitiline kokkulepe

Bussiga sõitjad küsivad: mis saab näiliselt tasuta ühistranspordist, kui märtsivalimiste järel võtab Stenbockis võimu teine erakond ja järgmine majandus- ja taristuminister tühistab juulipöörde hüve? Maanteed jäävad nagu peatusedki nende ääres, kuid raudteega on teisiti. Lelle ja Pärnu vahel võivad rongisõiduga harjunud viia jõulukuu kaheksanda päeva õhtul perroonidele leinapärgi, meenutades 90aastast kadunukest. Just nii kaua on järjepidevalt sõitnud reisirong Tallinnast Pärnusse. Rapla- ja Pärnumaa vahepealsete asulate elanikele taastub ühendus määramata ajal, kui üldse.