Pärnus õitsesid vürtspoed

1930. aasta aadressiraamat annab teada, et selles majas Roheline 14 peeti tol ajal vürtspoodi. Välisukse järgi on seal äri tehtud teiselgi iseseisvusajal.

Praegu on toidu­ainetega kaup­lemise mono-polisee­rinud suured kaubandusketid. Oma igapäevase leiva järele tuleb minna Rimisse, Maximasse, Selverisse, Comarketisse, Coopi, Maksimarketisse. Ideaalis näeksid kaupmehed, et inimesed veedaksid kogu perega terve päeva mingis kaubakeskuses: teeksid ostud, käiksid kinos, lõunastaksid restoranis, kuulaksid vahel kontserti, satuksid raamatuesitlusele. Igast üritusest osavõtmisega kukuks sent nende kukrusse. Igatahes reklaamitakse seda “moodsa meelelahutusena”.