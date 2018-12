Prügistajatega võitlus on keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõuniku Leili Tuule sõnutsi nagu heitlus lohega: raiud ühe pea maha, kasvab mitu uut asemele. Ta arvab, et põhjused, miks inimesed prügi metsa viivad, on lihtsad: hoolimatus ja soov jäätmekäitluse pealt kokku hoida. “Võimalik, et prügistajad viivad prahi metsa selle teadmisega, et küll keegi millalgi ära korjab,” märkis Tuul.