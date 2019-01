Kalev Vilgats: Graniidisõelmeid osavaldadesse!

Pärast sõelmeaktsiooni linnas helistati arvamustoimetusse Ahaste külast, mis teadupoolest on samuti osa Pärnu linnast. Helistaja rääkis, et neil on aastaid jäänud mulje, nagu lõpeks elu Audru kooli juures, sest sealt edasi on teed olnud tohutult libedad. Nii sooviski linnakodanik, et sõelmeid toodaks Ahastessegi, sest mille poolest nemad on halvemad vanapärnakatest või räämakatest. Mõtlesin alles, kellele sõelmete ­asjus magistraati helistada, kui tuli Ahastest uus kõne, et neilegi oli tasuta sõelmeid toodud. Võimalik, et mängus oli kunagise Audru valla eksvallavanema käsi, kes naabreid ei unustanud. Ent võimatu pole seegi, et kui ei oleks valimiste talve, tuleks sõelmeid ise osta.