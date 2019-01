Kalev Vilgats: Hiir Pärnu muuseumile

Juubeliaasta juhatas sisse Andres Adamsoni erakordne fotonäitus “Pärnu 100 kodukonda”, kus autor külastas 2017. aastal fotoaparaadiga 100 Pärnu kodu just enne “EV 100” tähistamist. See on ainulaadne ja kordumatu pilguheit 100 koju, sest nagu paljud teisedki rahvad peame kodu oma kindluseks ega kutsu sinna iga ­ettejuhtuvat inimest.