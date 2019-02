Pärnust saab taas bussiga otse Võrru sõita

Esialgu alustatakse teenindamist 19kohalise mugava väikebussiga. “Suvel, kui sõitjate arv kasvab, on plaanis liinile sõitma panna suurem buss,” sõnas Go Busi Lõuna-Eesti piirkonnajuht Henri Pokk. “Loodame, et sõitjad võtavad liinid hästi vastu – see on oluline nende kestlikuks teenindamiseks.”