Tervis on korras – enam viilida ei saa

Selleks aga, et mitte end enne 21. aprillil toimuvat Luitejooksu vigaseks treenida, käisime Pärnu haigla taastusravi- ja heaolukeskuses uuringutel. Kehakoostise analüüsiks pidime lamama inimsuurusel koopiamasinal ja rohkem ülesandeid patsiendile seal ei antud. Uuringu tulemusena saime kumbki mitu lehte, mis tulvil andmeid, mida meie kuidagi lugeda ei osanud. Ka õde, kes analüüsi tegi, ei kommenteerinud neid.

Tulemusi aitas lahti murda hoopis radioloog Aadu Simisker, kes on kunagi treenerina töötanud. Kehakoostise analüüsi tulemusena saime Triinuga teada, kui tihedad on meie luud ja missugune on rasvajaotus kehas. Huvitav oli lugeda, et üks minu jalg kaalub 300 grammi rohkem kui teine.

Väga oluline teadmine, mille Simiskerilt sain, oli see, et kehamassiindeksi arvutamisel saadav tulemus ei pruugi näidata reaalselt olukorda. Valem ei arvesta seda, kui palju on kehas rasva või lihast. “Ka jõusaalihunt on kehamassiindeksi järgi ülekaaluline,” naeris Simisker.

Veel jagas radioloog paar nippi: alla 40 minuti aeroobset treeningut pole mõtet teha, aeroobset trenni tehes tuleks hoida pulss 120–130 lööki minutis ja C-vitamiini tuleks tarbida vähemalt gramm päevas.

Joostes saavad kõige suurema koormuse kindlasti jalad, mistõttu on oluline kanda korralikke ja oma jalale vastavaid tosse. Jalalaba digitaaluuring aitab välja selgitada, millised need õiged tossud õigupoolest on. Füsioterapeut Ere Raudsepp katsus läbi patsiendi jalad, tehes kindlaks, ega seal ei ole valusaid kohti. Samuti vaatas ta üle rühi: Triinu puhul ta märkas, et üks õlg on madalamal kui teine. “Teadsin kohe põhjust. Kannan kotti alati üle parema õla,” kommenteeris Triin.

Minu rühi puhul ta midagi ei märganud, kuid kui nädal hiljem projektiväliselt käisin seljavalu tõttu teise füsioterapeudi vastuvõtul, sain teada, et minu ülakehas on justkui vint sees. See tekitab valusid abaluu piirkonnas, kuid õnneks on harjutustega ravitav. Tore oli pärast aastatepikkust häda lõpuks teada saada, milles probleem.

Triin mainis Raudsepale, et vahel teeb talle muret vasaku jala suure varba hallux ehk rahvakeeli varbanukk, mis võib tunda anda, kui ta pikalt seisab või kõrgeid kontsi kannab. “Kui halluks valutab, toimub kehas protsess, mille jooksul soolad ladestuvad kondile ja see viitab hallux'i kasvamisele,” seletas füsioterapeut Triinule.

Soovitatav on kanda madalaid mugavaid jalanõusid, mis kusagilt ei pigista. Valu vastu aitavad spetsiaalsed plaastrid, mis müügil apteegis. Raskematel juhtudel, kui on tekkinud põletik, peab eriarst Triinu õigeks raviks üle vaatama.