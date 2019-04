Paha vigastus: Vapruse ründaja viidi vutimurult kiirabiautoga minema

"Kiirabi tuli järele ja arvati, et rangluu on katki," kinnitas Pärnu üks peatreeneritest Taavi Midenbritt, kelle sõnutsi ootab mängijat juba homme ees operatsioon. "Läks palli peale õhku, vastane tuli kehasse ja kukkus pahasti.”

Vaprus püsib kuue vooru järel tabeli juhtgrupis. "Hooaja algusega võib rahule jääda, ent rahulolutunne on jalkas ohtlik. See võib keskendumise alla viia. Peame samamoodi edasi panema, kuus mängu ei maksa hooaja lõpus midagi, 30 on veel ees,” jutustas Midenbritt.