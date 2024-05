Ürituse peakorraldaja Agris Juhkovi sõnutsi osales tänavu rekordarv täkke: üle 20. Näiteks sai areenil näha Tori hobust, mis on alguse saanud just sellest hobusekasvandusest. “Tori hobused on üldiselt suuremat kasvu, sõbralikud ja koostööaltid,” iseloomustas ta.