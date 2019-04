Pikanäpumehed haarasid kaasa ratta ja tööriistu

Neljapäeval sai politsei teate, et Võiste alevikus viidi rattahoidikust kaasa lukustatud jalgratas. Vargusega tekitati varalist kahju 550 eurot.

Reedel sai politsei teate, et Pärnust Pika tänava kauplusest võttis 54aastane mees ligikaudu seitsme euro eest erisugust kaupa ja möödus kassast toodete eest tasumata. Poe töötajad pidasid pikanäpumehe kinni ja andsid ta üle politseile.

Laupäeval said korrakaitsjad teate, et Lääneranna valla talust on minema viidud murutrimmer ja lehepuhur. Vargusega tekitati varalist kahju 250 eurot.