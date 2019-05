Tudengid loodavad täna koguda laste heaks 65 000 eurot

Ustele koputavad tudengid sõidavad suvel Ameerikasse hariduslikke raamatuid müüma ja sel moel oma õpinguteks raha koguma, seega on annetuste kogumine hea ettevalmistus suviseks proovilepanekuks. Kevadkoputuse aktsioonis osaleval tudengil on kaasas SOS Lasteküla logoga kott, voldik ja nimeline rinnamärk.

11 aastaga on SOS Lasteküla peretugevdusprogramm aidanud 450 peret ja 1100 last on jäänud oma vanemate juurde. Kõik need pered saavad praegu enda laste kasvatamise ja elu ohjamisega ise hakkama.