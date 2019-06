Galerii: Tali külas rahmeldasid poisikesed masinates

Kohalikud pakkusid suupistet ja kuuma ilma jooki, Eha Kuusk oma tšilliga moose ning Kaja Kübar õpetas, kuidas jõhvikaid istuda tuleb. Pisike Mirtel oli agar jutustama, kui tillukesed olid pärlikanad, kui need maakoju toodi, ja mida siidjad sulekerad söövad ja sedagi, et neil on teisigi kodulinde.